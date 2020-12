L’Olimpia Milano è tornata alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive tra coppa e campionato con Barcellona e Brindisi. Un successo importante in casa del Fenerbahce, con la squadra di Messina che si è imposta per 79-71 contro una diretta rivale per i playoff di Eurolega. Un match dominato dall’Armani Exchange, che negli ultimi minuti si è rilassata troppo, concedendo ai turchi di rientrare fino al -8, dopo essere stati sotto anche di venti punti.

Eurolega Gigi Datome rinasce a Istanbul: Milano ritrova il suo campione UN' ORA FA

Messina ha commentato in questo modo la vittoria dell’Olimpia: "Abbiamo giocato una partita completa, molto disciplinata in attacco, dove abbiamo avuto pazienza, siamo andati a cercare le situazioni giuste in post e nei pick and roll, e anche in difesa soprattutto nel secondo e terzo quarto siamo stati efficaci.

Battere il Fenerbahce non è mai facile, perché è una squadra profonda, grossa, che ha talento, esperta, anche se ovviamente era privo di un giocatore come Jan Vesely. Per noi è stata una vittoria molto importante

Una sfida molto speciale per Gigi Datome, che ha vissuto cinque stagioni ricche di trofei al Fenerbahce, venendo omaggiato ad inizio partita con una targa di ricoordo dal club turco. Messina ne ha parlato così: “Datome ha giocato una partita completa anche lui, è stato super, ha attaccato, ha difeso, ha preso i rimbalzi e ci ha dato grande calma nei momenti in cui serviva. E’ stato un vero leader per noi. Sono molto contento per lui, perché ha giocato bene contro la sua ex squadra, in una città in cui è stato amato, è un segno di grande rispetto”.

Gigi Datome ritrovato: segna 10 punti nel suo ritorno a Istanbul

Zach LeDay è stato il migliore dell’Olimpia nella serata di Istanbul. Questo il suo commento

Sono contento della vittoria, in trasferta e in un mese in cui ne stiamo giocando tante fuori casa era importante.

"Abbiamo giocato bene in difesa, li abbiamo fermati nei momenti giusti e poi in attacco abbiamo condiviso la palla. Quando la muoviamo e tutti contribuiscono di solito vinciamo".

L'omaggio del Fenerbahçe per Gigi Datome: Istanbul non dimentica

Eurolega Highlights: Panathinaikos-Real Madrid 93-97 2OT 13 ORE FA