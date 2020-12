Basket

Basket Eurolea, highlights: Efes-Real Madrid 65-73

Il Real Madrid non si ferma più, vince anche ad Istanbul contro l'Anadolu Efes nel Round 17 e centra la sesta vittoria in fila, l'11esima nelle ultime 12 gare disputate (12-5 il record). Decisivo è il quasi 38enne Jaycee Carroll, ex Teramo e in blanco dal 2011, che firma le due triple che mandano ko i turchi!

00:02:09, 0 Visualizzazioni, 17 minuti fa