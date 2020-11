Basket

Basket, Eurolega: 6 punti per Sasha Grant, talento azzurro del 2002

Notte da ricordare per Sasha Grant, azzurro classe 2002 di Cagliari, in Baviera dal 2017: il ragazzo, schierato titolare da Andrea Trinchieri per il suo Bayern Monaco, spara due triple per 6 punti totali, i suoi primi in Eurolega!

