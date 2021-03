Zenit S. Pietroburgo - CSKA Mosca 74-86

Di Davide Fumagalli. Il CSKA Mosca vince 86-74 il derby russo sul campo dello Zenit San Pietroburgo nel Round 32 di Eurolega e stacca matematicamente il pass per i playoff con due turni d'anticipo. La squadra di Dimitris Itoudis, pur senza la stella Mike James (sospeso per motivi disciplinari per la terza volta in stagione), conquista la terza vittoria in fila, sale a 21-10 di record e difende il secondo posto alle spalle del Barcellona: un colpo esterno marchiato dai 21 punti con tre triple di Voigtmann, dai 14 di Shengelia e dai 13 a testa di Clyburn e Daniel Hackett. Per lo Zenit di Pascual è il quarto ko nelle ultime cinque gare e ora la situazione rischia di compromettersi nella corsa ai playoff: i russi, cui non sono bastati 24 punti di Baron, 13 di Will Thomas e 12 di Pangos, sono ora a 17-14 di record e presumibilmente dovranno lottare con Real Madrid, Valencia e Baskonia per gli ultimi due posti. Le due squadre torneranno in campo venerdì 2 aprile per il Round 33: il CSKA ha un altro derby russo in trasferta, sulla carta abbordabile col Khimki, mentre lo Zenit ha un'altra sfida casalinga da non fallire contro l'Asvel.

La gara della Sibur Arena vede il CSKA iniziare forte e portarsi a +9 già nel primo periodo, lo Zenit torna sotto, Pangos segna da tre allo scadere del primo periodo per il 18-22, poi nel secondo quarto è Black a impattare sul 25-25. Il CSKA però tiene la testa avanti, le bombe di Clayburn e Kurbanov, e il canestro da sotto di Shengelia valgono il 48-42 con cui si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa la squadra di Itoudis arriva fino a +11 sul 59-48 con una bomba di Hackett, lo Zenit riesce in qualche modo a riportarsi fino a -4, ma nel quarto periodo non c'è storia: Lundberg va al ferro per il +10 sul 67-57, poi torna al lavoro Voigtmann e il tedesco insacca la bomba che chiude la pratica sul 72-61. L'ultimo sussulto dei padroni di casa lo firma il solito Baron con due canestri del -8 ma Shengelia risponde dall'arco per l'81-70 e il match va in archivio.

Zenit : Rivers, Pangos 12, Fridzon ne, Hollins 2, Thomas 13, Baron 24, Khvostov, Zubkov 5, Poythress 1, Ponitka 9, Black 6, Gudaitis 2. All. Pascual.

: Rivers, Pangos 12, Fridzon ne, Hollins 2, Thomas 13, Baron 24, Khvostov, Zubkov 5, Poythress 1, Ponitka 9, Black 6, Gudaitis 2. All. Pascual. CSKA: Lundberg 8, Khomenko ne, Hilliard, Ukhov, Hackett 13, Antonov 1, Strelnieks, Voigtmann 21, Clyburn 13, Shengelia 14, Kurbanov 7, Eric 9. All. Itoudis.

Real Madrid - Anadolu Efes Istanbul 83-108

Di Davide Fumagalli. A breve il report completo...

Real Madrid : Causeur, Fernandez 13, Abalde 3, Tyus, Laprovittola 5, Alocen 11, Deck 4, Garuba 12, Carroll 4, Tavares 10, Thompkins 19, Taylor 2. All. Laso.

: Causeur, Fernandez 13, Abalde 3, Tyus, Laprovittola 5, Alocen 11, Deck 4, Garuba 12, Carroll 4, Tavares 10, Thompkins 19, Taylor 2. All. Laso. Anadolu Efes: Larkin 16, Beaubois 12, Singleton 11, Balbay ne, Sanli 17, Moermann 3, Tuncer ne, Pleiss 2, Micic 13, Anderson 9, Dunston 10, Simon. 15 All. Ataman.

Zalgiris Kaunas - Alba Berlino

Di Marco Arcari. A breve il report completo...

Zalgiris :

: Alba:

Panathinaikos OPAP Atene - TD Systems Baskonia

Di.

Panathinaikos :

: Baskonia:

Maccabi Playtika Tel Aviv - FC Barcellona

Di Daniele Fantini. Ore 20:05, diretta su Eurosport Player.

Maccabi :

: Barcellona:

FC Bayern Monaco - Fenerbahce BEKO Istanbul

Ore 21, diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player...

Bayern :

: Fenerbahce:

