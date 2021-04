CSKA Mosca-Fenerbahçe Beko Istanbul 78-67

Di Daniele Fantini. Con un secondo tempo di grandissima forza e qualità difensiva, il CSKA Mosca si prende il secondo punto della serie contro il Fenerbahçe e, come Efes e Milano, avrà ora un triplo match-point da sfruttare in vista della doppia trasferta turca della prossima settimana. La squadra di coach Itoudis costruisce il primo break a cavallo dei due periodi centrali, toccando il +10 (52-42) in apertura di un terzo quarto asfittico, resiste al furioso tentativo di rimonta degli avversari, tornati sul -1 con un controbreak di 0-9 (52-51) e riallunga nella seconda metà del periodo finale, cavalcando due triple pazze di Ivan Ukhov, una pennellata d'autore di Daniel Hackett e una classica bomba dall'angolo di Nikita Kurbanov.

Ed è proprio Hackett, super-generale in campo e sempre più responsabilizzato in maniera positiva dopo l'addio a Mike James, a prendersi il premio di MVP grazie a una serata giocata con estrema solidità su entrambe le metacampo: alla solita durezza difensiva si unisce una prestazione attenta e concreta in regia, con una doppia-doppia sfiorata da 14 punti e 9 assist. La fisicità del CSKA gioca un ruolo fondamentale nel frenare un Fenerbahçe che soffre ancora in maniera tremenda la mancanza dell'infortunato Jan Vesely, soprattutto in una serata totalmente incolore del deludente Kyle O'Quinn (0 in 15'): Toko Shengelia illumina con una grande prova all-around (11 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, fondamentale da creatore di gioco aggiunto) e Nikita Kurbanov sprigiona tutta l'esperienza da grande veterano (10 punti, 6 rimbalzi). Dalla panchina, oltre al già citato Ukhov, scheggia impazzita di serata, arriva un contributo solidissimo da Iffe Lundberg (9 punti, 2 assist) e qualche giocata di classe e carisma di Will Clyburn, poco preciso al tiro ma letale nel momento critico (9 con 3/8 dall'arco).

Il Fener, bloccato a soli 25 punti in una ripresa di scarso livello offensivo, si regge a lungo sulle invenzioni del solo Marko Guduric, indiavolato con 27 punti e 4 triple, ma non trova un'altra vera bocca da fuoco per fargli da spalla con continuità. Nando De Colo, colpito duramente al volto nei primissimi istanti di partita, finisce presto fuorigiri deragliando con una serata appannata da soli 9 punti, 0 assist e 5 palle perse, Lorenzo Brown non punge dalla panchina (6 punti in 28') e non bastano le fiammate del giovane Tarik Biberovic, autore di un primo tempo di grande personalità. La difesa a zona, cavalcata per larghi tratti per controbattere la maggiore fisicità avversaria, dà frutti alterni: ottimi in un terzo periodo in cui il Fener tiene il CSKA a soli 2 punti in 7 minuti, ma orridi in un ultimo quarto in cui i tiratori vengono spesso persi in maniera netta sul perimetro.

La serie proseguirà ora a Istanbul: gara-3 è in programma mercoledì 28 aprile, l'eventuale gara-4 si disputerà invece venerdì 30. Entrambe le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Eurosport Player

CSKA : Hackett 14, Strelnieks 8, Kurbanov 10, Shengelia 11, Eric 5; Lundberg 9, Hilliard, Ukhov 6, Antonov 3, Voigtmann 3, Clyburn 9. N.e.: Khomenko. All.: Itoudis.

: Hackett 14, Strelnieks 8, Kurbanov 10, Shengelia 11, Eric 5; Lundberg 9, Hilliard, Ukhov 6, Antonov 3, Voigtmann 3, Clyburn 9. N.e.: Khomenko. All.: Itoudis. Fenerbahçe: De Colo 9, Mahmutoglu 2, Guduric 27, Barthel 9, O'Quinn; Brown 6, Biberovic 6, Pierre 8, Sipahi. N.e.: Perez, Candan, Duverioglu. All.: Can.

