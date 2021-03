Basket

Basket, Eurolega: Austin Hollins posterizza Usman Garuba con la schiacciatona

Devastante poster di Austin Hollins su Usman Garuba durante il match tra Zenit S. Pietroburgo e Real Madrid. L'ala dello Zenit raccoglie il rimbalzo offensivo e, quasi in un movimento unico, decolla per la schiacciatona. Garuba prova la disperata stoppata, ma finisce sulla fotografia che Hollins appenderà in casa.

00:01:12, un' ora fa