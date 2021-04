Basket

Basket, Eurolega: Baldwin in versione Westbrook, potenza devastante

Non c'è nessun esterno in Eurolega con l'esplosività, la capacità di accelerare di chiudere di pura potenza al ferro come Wade Baldwin! La guardia del Bayern brilla al PalauBlaugrana con giocate che ricordano l'asso NBA Russell Westbrook.

