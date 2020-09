Dopo la sospensione dello scorso marzo per la pandemia di coronavirus, l'Eurolega riapre i battenti: l'AX Armani Exchange Milano debutterà in trasferta all'Audi Dome di Monaco di Baviera affrontando il Bayern, proprio come nella scorsa stagione. L'appuntamento è per venerdì 2 ottobre alle ore 20.45: la partita sarà trasmessa LIVE in TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su eurosport.it ed Eurosport Player.

Qui Milano

L'Olimpia si presenta ai blocchi di partenza ancora imbattuta in stagione tra gare ufficiali e amichevoli pre-campionato (record complessivo di 13-0): la squadra di coach Ettore Messina si è aggiudicata il torneo di Cagliari, la tappa di Kaunas del We're back Tour di Eurolega e ha messo in bacheca la sua quarta Supercoppa della storia superando la Virtus Segafredo Bologna in finale. Domenica scorsa ha aperto il campionato di Serie A con una vittoria esterna sul parquet della UnaHotels Reggio Emilia. Alle vittorie, però, si sono sommati problemi di infortuni: Vladimir Micov resterà un mese ai box per una distorsione a un gomito sofferta in finale di Supercoppa, mentre Kevin Punter dovrà osservare tre settimane di stop per un problema muscolare alla coscia destra rimediato contro la Reggiana. Anche Malcolm Delaney è uscito acciaccato dalla sfida con la Virtus e ha saltato l'esordio in campionato, ma dovrebbe essere a disposizione per la partita di venerdì.

Highlights: Reggio Emilia-Milano 71-87

Qui Bayern Monaco

Dopo aver chiuso la scorsa stagione all'ultimo posto in Eurolega con lo Zenit San Pietroburgo (record di 8-20) e ai quarti di finale in campionato, eliminato per mano del Ludwigsburg nella bolla costruita proprio all'Audi Dome di Monaco, il Bayern ha scelto di intraprendere un nuovo corso affidandosi a coach Andrea Trinchieri, già protagonista in passato di un percorso eccezionale con il Bamberg in Germania. Il roster è stato ricostruito in maniera pesante, con addii a giocatori importanti (Monroe, Lessort) e storici (Lo, Barthel, Koponen): Trinchieri ha puntato su due giovani scommesse sul perimetro (Nick Weiler-Babb e Wade Balwin) e due veterani atletici in vernice (Jalen Reynolds e JaJuan Johnson, entrambi visti anche in Italia) ma senza esperienza ad alto livello in Eurolega. La presa migliore è stato Malcolm Thomas, centro-undersized ex-Khimki e Fenerbahçe: dovrà fungere da chioccia per forgiare la mentalità di un gruppo che avrà bisogno di tempo per amalgamarsi e abituarsi a reggere la pressione dell'Eurolega. In attesa dell'apertura della nuova stagione in Germania (17 ottobre), il Bayern non ha brillato nelle gare di preparazione di settembre: la squadra di Trinchieri ha perso entrambe le partite della tappa di Valencia del We're back Tour di Eurolega e ha un record di 2-2 nelle altre amichevoli disputate contro squadre di Eurocup (vittorie con AS Monaco e Ulm, due sconfitte contro il Cedevita Olimpia Lubiana).

We're back Tour, highlights: Valencia-Bayern Monaco 84-76

I precedenti

Sono 6 iprecedenti in Eurolega tra Bayern Monaco e Olimpia Milano, con un record in perfetta parità sul 3-3. Milano ha vinto soltanto una volta a Monaco (31 ottobre 2014). Nella scorsa stagione, l'Olimpia perse in trasferta 78-64 quella che fu la gara di esordio del torneo (ma erano assenti Nedovic e Gudaitis) ma vinse poi in casa una partita pazza, 79-78 rimontando dal -20 accusato alla metà del terzo periodo.

Highlights: AX Armani Exchange Milano-FC Bayern Monaco 79-78

