Basket, Eurolega: Beaubois schiaccia sull'assist al bacio di Larkin

Gioco riuscito alla perfezione per l'Anadolu Efes: movimento backdoor da manuale di Beaubois, Larkin lo vede e gli serve un assist al bacio per la schiacciata al volo in alley-oop.

20 minuti fa