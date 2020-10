Basket

Basket, Eurolega: Brown e Vesely si scambiano favori, Fenerbahce show

In avvio di gara il Fenerbahce dà spettacolo: prima Vesely serve Lorenzo Brown per la schiacciata, poi le parti si invertono ed è il play americano a trovare l'airone ceco per l'affondata al volo a due mani.

