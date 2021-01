Stella Rossa mts Belgrado-Fenerbahçe Beko Istanbul 71-73

Di Daniele Fantini. La coltellata dell'ex arriva, puntuale, precisa e gelida, a una manciata di millesimi dalla sirena. Talmente pochi, che anche l'instant-replay sembra aver difficoltà a confermare. Lorenzo Brown spegne così la squadra che, lo scorso anno, lo ha accolto, coccolato e lanciato, regalandogli la chance di passare, in estate, a indossare la canotta ben più prestigiosa del Fenerbahçe: un runner pazzo, preso in precarie condizioni di equilibrio lungo la linea di fondo, tra due difensori avversari, con il cronometro perfettamente stampato sulla fronte. Un canestro che corona una serata da 13 punti e 4 assist e che permette al Fener (8-10) di proseguire la risalita con la terza vittoria consecutiva, un toccasana per curare i malanni di una stagione in cui chimica e identità di squadra ancora latitano dopo la grande ricostruzione in tono minore estiva.

Eurolega Polonara e Fontecchio, scommesse vinte degli Azzurri all'estero IERI A 12:55

Lorenzo Brown sulla sirena: il Fenerbahçe batte così la Stella Rossa

All'onesta serata di Brown si uniscono la poliedricità di Dyshawn Pierre (13 punti dalla panchina) e la solidità portata da Marko Guduric (11+8 rimbalzi), apprezzatissimo cavallo di ritorno dopo una stagione, suo malgrado, sprecata dalla parte opposta dell'Atlantico. Ma il Fener fatica, stenta, schiantandosi a ripetizione sul filo spinato di una Stella Rossa rianimata dalla nuova gestione di coach Dejan Radonjic, capace di re-infondere, in pochissimo tempo, il vero spirito di Belgrado a una squadra in grande difficoltà nella prima metà di stagione. Nonostante due assenze pesantissime in Langston Hall e Jordan Loyd, la squadra serba mostra una rabbia, un'intensità e una fisicità che ricordano i tempi migliori, quando, da marticola affamata, era capace di tenere in scacco ogni squadra si azzardasse a calcare il parquet di casa.

Veterani all'opera: Nando De Colo pesca Jan Vesely per la schiacciata

Il 40% complessivo dal campo spiega in maniera chiara le difficoltà offensive di una Stella Rossa che mostra comunque un gioco più arioso e corale: Johnny O'Bryant funge da riferimento in post-medio caricandosi il grosso del peso sulle spalle (doppia-doppia da 17+10), Ognjen Dobric scava nel torbido della partita (12), ma è Quino Colom a regalare i momenti migliori nella gestione del gioco (10+5 assist dalla panchina) per sostenere la serata poco brillante di un Corey Walden frenato dalle responsabilità eccessive (soltanto 6 punti in 19' di scarso impatto). Nel finale in volata, però, manca un vero closer cui affidare il pallone: il Fener, che può invece farlo con Guduric e Brown, ne approfitta mettendo la freccia in extremis.

Magata di Quino Colom: assist no-look meraviglioso per O'Bryant

Stella Rossa : Walden 6, Dobric 12, Davidovac 11, Reath 2, Kuzmic; O'Bryant 17, Lazic, Radanov 8, Jagodic-Kuridza 5, Colom 10. N.e.: Nnoko, Uskokovic. All.: Radonjic.

: Walden 6, Dobric 12, Davidovac 11, Reath 2, Kuzmic; O'Bryant 17, Lazic, Radanov 8, Jagodic-Kuridza 5, Colom 10. N.e.: Nnoko, Uskokovic. All.: Radonjic. Fenerbahçe: De Colo 2, Guduric 11, Ulanovas 7, Barthel 10, Vesely 10; Hamilton, Brown 13, Mahmutoglu 4, Pierre 13, Eddie 2, Duverioglu 1. N.e.: Biberovic. All.: Kokoskov.

Highlights: Stella Rossa-Fenerbahçe 71-73

* * *

Alba Berlino-Maccabi Playtika Tel Aviv 73-85

A cura di Davide Fumagalli. Importante successo esterno per il Maccabi Tel Aviv che apre il 2021 battendo 85-73 l'Alba Berlino alla O2 Arena nel Round 18 di Eurolega. La squadra di Sfairopoulos centra la terza vittoria nelle ultime quattro gare, sale a 8-10 di record e tiene vivo l'obiettivo di entrare nella griglia playoff: gli israeliani vivono una grande serata al tiro come testimoniano il 60% da due e l'11 su 24 da tre, sugli scudi Tyler Dorsey, autore di 25 punti con 8 su 10 dal campo e 5 bombe; bene anche Caloiaro, 16 punti, e Dragan Bender, 13, mentre la stella Wilbekin si prende un turno di "riposo" e chiude con 8 punti (3 su 10 al tiro). L'Alba, ancora senza coach Aito, con le rotazioni ridotte all'osso e reduce dal successo col Baskonia di appena due giorni fa, non ha le energie per tenere testa al Maccabi e si arrende nonostante i 15 punti di un ottimo Simone Fontecchio e i 13 di Granger. Per i berlinesi è il quarto ko nelle ultime cinque gare e il bilancio diventa 7-11.

L'avvio dell'Alba è buono e Delow segna dall'angolo il 15-10: da lì il Maccabi cambia marcia, la squadra di Sfairopoulos si accende e produce un terrificante break di 24-2 spinto soprattutto da Dorsey, Chris Jones e Bender! A cavallo dei primi due periodi è addirittura 16-0 e gli israeliani volano sul 40-19, +21. Lì la reazione dei tedeschi è affidata a Fontecchio che segna 9 punti consecutivi e permette ai suoi di chiudere il primo tempo sul -15, 43-28. In avvio di ripresa l'Alba conserva l'inerzia, Lammers segna 8 punti di fila e Thiemann firma il -9 (39-48), ma il Maccabi non concede altro spazio alla rimonta, rimette il piede sull'acceleratore e torna a +17 con una bomba dell'incandescente Dorsey.

La musica non cambia nel quarto quarto, l'Alba ci prova con orgoglio, Granger firma anche il -11, ma ogni volta ci pensa Dorsey ad allargare nuovamente il gap. Il finale è 85-73, risultato giusto per un Maccabi che dà segnali di interessante crescita. Settimana prossima c'è il doppio turno: nel Round 19 Anadolu Efes-Alba e Maccabi-Olympiacos, nel Round 20 Alba-Olimpia Milano e Maccabi-Baskonia.

Alba : Lo 8, Delow 3, Mattisseck 4, Schneider 2, Nikic 2, Olinde 5, Fontecchio 15, Thiemann 11, Granger 13, Lammers 10. All. Gonzalez.

: Lo 8, Delow 3, Mattisseck 4, Schneider 2, Nikic 2, Olinde 5, Fontecchio 15, Thiemann 11, Granger 13, Lammers 10. All. Gonzalez. Maccabi: Bryant 5, Wilbekin 8, Jones 7, Caloiaro 16, Casspi 3, Dorsey 25, DiBartolomeo, Blayzer, Bender 13, Zizic 8, Zoosman, Atias ne. All. Sfairoupoulos.

* * *

Panathinaikos Opap Atene-Zenit San Pietroburgo 77-89

A cura di Davide Fumagalli. Prosegue la corsa dello Zenit San Pietroburgo che apre il 2021 nello stesso modo con cui ha chiuso il 2020, ovvero vincendo. La squadra russa si impone 89-77 ad OAKA contro il Panathinaikos, centra la terza vittoria di fila e l'11esima complessiva, restando nei piani altissimi della classifica, senza scordare il clamoroso 8-2 in trasferta: vista l'assenza di Poythress, a dominare è l'ex milanese Gudaitis che sfodera una prova monstre da 25 punti con 10 su 13 al tiro, innescato alla perfezione dal solito ispirato Pangos, 18 punti con 10 assist, bene anche Hollins e Thomas con 10 punti a testa. Terzo ko di fila, 12esimo in 17 gare, per il Pana guidato da Kostas Charalampidis, coach ad interim dopo l'esonero di Vovoras e in attesa che venga ufficializzato l'israeliano Oded Kattash: per i verdi gli unici in doppia cifra sono il capitano Papapetrou, 14 punti, e Mitoglou, 13.

La sfida di OAKA prende da subito una direzione chiara, lo Zenit parte lanciato spinto da Pangos e Gudaitis, e vola a +12 sul 26-14 dopo una giocata da tre punti del lituano ex Olimpia. Nel secondo periodo i russi arrivano al +17 con una bomba di Baron, il Panathinaikos ha una reazione e torna a -8 spinto da Nedovic e Bentil (27-35), ma lo Zenit non molla, Pangos e Gudaitis tornano al lavoro e all'intervallo è 47-35 per gli ospiti. La musica non cambia dopo la pausa negli spogliatoi, il duo Pangos-Gudaitis è infermabile e la squadra di Pascual, fra l'altro ex di turno, dilaga fino al +25 sul 66-41.

Nell'ultimo periodo i russi allentano la presa, Charalampidis manda in campo tutti i suoi panchinari, e i vari Mitoglou, Bochoridis e Kaselakis firmano la rimonta fino al -9 (75-84) a 2' dal termine. Lo Zenit deve rimandare in campo i titolari, Gudaitis e Ponitka trasformano i tiri liberi, e chiudono un match che era già ampiamente deciso. Settimana prossima c'è il doppio turno: nel Round 19 Bayern-Zenit e Panathinaikos-Asvel, nel Round 20 Zenit-Zalgiris e Fenerbahce-Panathinaikos.

Panathinaikos : Sant-Roos 2, Foster 2, Papapetrou 14, White 6, Papagiannis 9, Mack 1, Kaselakis 9, Nedovic 8, Mitoglou 13, Bentil 8, Bochoridis 5, Kalaitzakis. All. Charalampidis.

: Sant-Roos 2, Foster 2, Papapetrou 14, White 6, Papagiannis 9, Mack 1, Kaselakis 9, Nedovic 8, Mitoglou 13, Bentil 8, Bochoridis 5, Kalaitzakis. All. Charalampidis. Zenit: Pangos 18, Thomas 10, Hollins 10, Ponitka 4, Gudaitis 25, Rivers 4, Baron 6, Zubkov 1, Fridzon 3, Pushkov 8, Trushkin, Zakharov ne. All. Pascual.

* * *

FC Barcellona-Valencia Basket

in campo alle 21.00

* * *

TD Systems Baskonia Vitoria-CSKA Mosca

in campo alle 21.00

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

