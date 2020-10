Basket

Basket, Eurolega: bruciare la sirena dei 24'' con una schiacciatona? Nessun problema per Baldwin

Devastante giocata di Wade Baldwin nella sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco. Un possesso che sembrava destinato a trasformarsi in una palla persa, viene tramutato in una schiacciatona per bruciare la sirena dei 24''.

00:00:45, 7 Visualizzazioni, 21 minuti fa