Mancano poche ore alla gara-5 decisiva che manderà alle Final Four di Colonia una tra AX Armani Exchange Milano e FC Bayern Monaco. Per l'Olimpia sarebbe un grande ritorno dopo 29 anni di attesa, per la squadra tedesca sarebbe invece una storica prima volta.

Coach Ettore Messina (Milano)

"È una Gara 5 e come tutte le gare decisive non resta molto da dire, dobbiamo solo andare in campo e giocarla con il massimo impegno e con decisione".

Gigi Datome (Milano)

"È stata una serie bellissima e combattuta, adesso abbiamo Gara 5 in casa e la affrontiamo con fiducia nel tentativo di centrare un traguardo storico. Dall’inizio dell’anno lavoriamo ogni giorno e ci prepariamo per giocare partite di questa importanza, per cui la vivremo con grande determinazione".

Coach Andrea Trinchieri (Bayern)

"Il modo migliore per giocare una partita come questa è continuare a fare quello che si è fatto per tutta la stagione e che ci ha permesso di arrivare fin qui. È una partita cruciale, ma dobbiamo mantenere calma e freddezza, goderci il momento, giocare in maniera dura e con grande concentrazione. E, ancora una volta, goderci la partita".

Vladimir Lucic (Bayern)

"Non credo che sarà una partita differente da quelle che abbiamo visto finora nella serie anche se è una gara da dentro-o-fuori. Sarà una serata molto faticosa per tutti. Milano ha più esperienza di noi, hanno diversi elementi che hanno già giocato partite di questo tipo, le Final Four e che hanno anche vinto l'Eurolega. Faremo del nostro meglio per trasformare la serata in un successo e garantirci l'accesso alle Final Four".

