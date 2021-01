CSKA Mosca - FC Bayern Monaco 66-69

Di Marco Arcari. Colpaccio del Bayern Monaco, che per la prima volta nella sua storia in EuroLega riesce a sconfiggere il CSKA Mosca (era 0-7 prima di oggi) e lo fa grazie a una difesa devastante nell’ultimo quarto. La squadra di coach Trinchieri, infatti, rimonta dal -10 del 30’ (60-50) e concede solamente 6 punti nell’ultima frazione, trovando protagonisti diversi per centrare la vittoria. La sfida si caratterizza fin da subito per il bel duello a distanza tra Nikola Milutinov (14 nel 1° quarto) e Jalen Reynolds (6): il lungo serbo del CSKA è devastante, come suo solito, a rimbalzo offensivo, mentre quello del Bayern fa male con piazzati dalla media. Milutinov è talmente inarrestabile da riuscire a segnare anche una tripla (14° punto personale nella frazione) allo scadere dei 24’’ per il +5 moscovita (21-16). Dennis Seeley risponde però con autorità e così al 10’ di gara gli ospiti sono a un solo possesso di distanza (27-25).

Wade Baldwin comincia a far male con cattedratici arresti-e-tiro, mentre l’attacco del CSKA s’inceppa e impiega oltre 3’ per produrre qualcosa. Coach Itoudis perde anche, seppur solo temporaneamente, Milutinov – colpo fortuito alla spalla destra – e trova risposte solamente da Joel Bolomboy, mentre Andrea Trinchieri concede tanti (e veri) minuti a Sasha Grant, uno dei più interessanti giovani prospetti italiani (classe 2002). Baldwin continua a mettere a ferro e fuoco l’area moscovita, ma Darrun Hilliard s’inventa il buzzer che tiene in scia il CSKA a metà partita (39-40). Hilliard ha ormai scaldato la mano, diventando il go-to-guy dei padroni di casa, ma Reynolds riprende a macinare grandi canestri (dopo uno 0/5 consecutivo da 2) e a metà 3° quarto il match è ancora in perfetto equilibrio (48-48). Ancora Hilliard fa 6-0 personale sparando due incredibili bombe (con la perfetta collaborazione dei granitici blocchi di Shengelia), poi arma le mani dei compagni e lancia il tentativo di fuga moscovita (60-50) a 10’ dalla sirena.

Baldwin torna allora a martellare per riportare a contatto il Bayern Monaco, anche perché l’attacco di casa è completamente fuori giri e segna solamente 2 punti in oltre 8’ (62-58). La difesa ospite diventa imperforabile e genera uno 0-11 che riporta in vantaggio la squadra di coach Trinchieri (62-63) al 38’. Daniel Hackett, con la solita grande dose di attributi, sblocca finalmente i suoi con una penetrazione imperiosa, ma anche il finale di gara è stregato per il club moscovita, che commette una serie incredibile – e impensabile per una squadra così qualitativamente eccelsa – di errori, tra palle perse e scelte sbagliate in attacco. Seeley dalla lunetta fa 1/2 e la preghiera da metà campo di Hilliard trova solo il primo ferro. Baldwin MVP (22), ma ottimi anche Reynolds (16 e 8 rimbalzi) e Seeley (17 con 5 assist). Al CSKA non bastano i 16 (con 7 rimbalzi) di Milutinov, complice anche il 38% da 2 di squadra (16/42).

CSKA : Bolomboy 6, Khomenko 6, Hilliard 15, Ukhov, Hackett 4, Antonov, Strelnieks, Voigtmann 8, Kochergin n.e., Shengelia 11, Milutinov 16, Kurbanov. All. Itoudis.

: Bolomboy 6, Khomenko 6, Hilliard 15, Ukhov, Hackett 4, Antonov, Strelnieks, Voigtmann 8, Kochergin n.e., Shengelia 11, Milutinov 16, Kurbanov. All. Itoudis. Bayern: Weiler-Babb 1, George n.e., Baldwin IV 22, Seeley 17, Reynolds 16, Flaccadori, Zipser 3, Gist 2, Johnson 8, Radosevic, Grant. All. Trinchieri.

