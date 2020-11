Zenit San Pietroburgo - Olympiacos 66-75

A cura di Davide Fumagalli. Colpo esterno dell'Olympiacos che si impone a San Pietroburgo per 75-66 contro lo Zenit e ritrova il successo dopo due sconfitte di fila. Ritorno in campo amaro invece per i russi che non giocavano dalle prime due gare per i diversi rinvii a causa delle positività al Covid. I biancorossi del Pireo fanno la gara fin dall'inizio, toccano il +16 nel terzo quarto e contengono la rimonta dei padroni di casa, arrivati fino a -3 (60-63): spicca la prova perfetta di Hassan Martin, 16 punti con 7 su 7 al tiro, bene anche McKissic con 10. Per lo Zenit gli unici in doppia cifra sono Baron, 13 punti, trascinatore della rimonta nel quarto periodo, e Austin Hollins, 12 punti con 4 triple ma tutti nel primo quarto; opachi Pangos, 9 punti, Rivers, 5, e Poythress, 7.

Nonostante le settimane di stop, lo Zenit parte col piglio giusto, risponde colpo su colpo all'Olympiacos e a fine primo quarto conduce 20-19 grazie soprattutto ad Austin Hollins, 12 punti con 4 triple. Nel secondo periodo entra Spanoulis e la leggenda biancorossa firma l'allungo dei suoi servendo a turno i compagni, da Vezenkov a Printezis, per il +10 sul 37-27. All'intervallo il tabellone dice 41-27, +14, e i greci sembrano in totale controllo. In avvio di ripresa la squadra di Bartzokas scappa via e sono Martin e McKissic con una tripla a firmare il +16 sul 54-38. Lo Zenit prova a rimanere in corsa, al 30' è sotto 58-43 (stoppata sulla sirena di Hollins!) e nell'ultimo periodo costruisce una clamorosa rimonta: Baron infila due triple per il -11, poi Poythress in alley oop e ancora Baron fanno -5 sul 55-60.

I greci tremano, Spanoulis mette la bomba del nuovo +8, ma i russi non ci stanno e Zubkov piazza la tripla del -3 (60-63). Subito dopo ancora Zubkov fallisce la bomba del pareggio e lì, probabilmente, arriva la mazzata psicologica per lo Zenit: sull'azione successiva infatti Vezenkov segna dall'arco, poi McKissic inchioda una schiacciata tonante e l'essenziale Martin firma il +10 sul 70-60. E' l'allungo decisivo perchè lo Zenit, nonostante un'altra tripla di Baron, non ha più le energie per un'altra rimonta e alza bandiera bianca.

Nel prossimo turno l'Olympiacos ospiterà l'Alba Berlino (martedì 12 novembre alle 20) mentre lo Zenit farà visita all'ASVEL Villeurbane (venerdì 13 alle 20.45).

: Baron 13, Hollins 12, Pangos 9, Poythress 7, Thomas 7, Gudaitis 6, Rivers 5, Pontika 4, Zubkov 3. All. Pascual. Olympiacos: Martin 16, McKissic 10, Vezenkov 9, Spanoulis 9, Papanikolaou 8, Jean-Charles 7, Printezis 4, Ellis 4, Sloukas 3, Jenkins 3. All. Bartzokas.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv 91-89

A cura di Davide Fumagalli. Prosegue il momento negativo del Maccabi Tel Aviv che perde in volata 91-89 a Istanbul contro l'Anadolu Efes e incappa nella seconda sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque uscite. Merita applausi invece la squadra di Ergin Ataman che bissa la vittoria del Pireo e si impone nonostante le assenze di Dunston, Sanli e soprattutto di Shane Larkin: determinante Rodrigue Beaubois che chiude con 23 punti e 7 assist, soprattutto firma il canestro del 91-89 e poi la stoppata sul tentativo di tripla di Wilbekin a fil di sirena; ottimo anche Pleiss, 20 con rimbalzi, bene Moerman, 17, e Simon, 13. Per il Maccabi non bastano i 22 punti di Elijah Bryant, al massimo in carriera in Eurolega, i 15 ma con 5 su 13 da tre di Wilbekin, i 14 di Dorsey e i 10 con 8 rimbalzi di Zizic.

Partenza sprint per l'Anadolu Efes che, al netto delle assenze di Dunston e Larkin, si porta sull'11-0 con le triple e la rubata di Gazi! Il Maccabi si sveglia pian piano ed è Bryant a prendere per mano i suoi a riportarli a -1 (18-17) con 11 punti quasi consecutivi. Al 10' è vantaggio 24-22 per gli ospiti con canestro in acrobazia a fil di sirena di Chris Jones. Nel secondo quarto l'Efes prova un nuovo allungo e torna a +9 (41-32) grazie a Simon e a Pleiss, i gialloblu però rispondono subito con Wilbekin che piazza tre bombe e fa -1, poi torna al lavoro Bryant che segna 5 punti in un amen e sulla sirena piazza la bomba del 50-49 Maccabi all'intervallo.

Nella ripresa la gara prosegue a fiammate, la squadra di Sfairopoulos prova la fuga sul +7 coi liberi di Zizic, l'Efes risponde colpo su colpo con Moerman e Beaubois ai canestri di Dorsey, Caloiaro e Bryant, e all'ultima pausa il vantaggio del Maccabi è di 72-67 dopo aver toccato il +8. La gara si decide inevitabilmente nell'ultimo quarto, Moerman firma il sorpasso, Wilbekin risponde con due bombe, poi sull'87-87 c'è un botta e risposta tra Pleiss e Zizic. Decisivo diventa Rodrigue Beaubois che in penetrazione appoggia il 91-89 e poi, dopo la persa del Maccabi e la stoppata di Zizic su Moerman, stoppa Wilbekin sulla sirena negando agli ospiti il tentativo di punto della vittoria.

Nel Round 8 il Maccabi tornerà a giocare a Tel Aviv contro il sorprendente Zalgiris (martedì 12 novembre alle 20.05) mentre l'Anadolu Efes avrà un impegno non facile ad OAKA col Panathinaikos (venerdì 13 alle 20).

: Micic 9, Gazi 2, Simon 13, Moerman 17, Pleiss 20, Beaubois 23, Singleton 3, Anderson 4, Balbay, Tuncer, Saybir ne, Gecim ne. All. Ataman. Maccabi: Wilbekin 15, Bryant 22, Caloiaro 9, Bender 2, Zizic 10, Jones 9, Hunter 5, Dorsey 14, Blayzer 3, Cohen, Sahar, Alber ne. All. Sfairopoulos.

Alba Berlino - Barcellona 67-103

A cura di Marco Arcari. Debordante Barcellona alla Mercedens-Benz Arena di Berlino. La squadra di coach Jasikevicius domina l’Alba, vincendo 103-67, trovando percentuali incredibili dal campo e ben 31 assist di squadra (7ª prestazione all-time da parte di una squadra in un match di EuroLeague). Il Barça inizia attaccando bene il ferro dei padroni di casa, specie con le penetrazioni degli esterni, ma le triple consentono all’Alba di mettere la testa avanti (8-6) dopo 3’ di gara. I blaugrana tirano bene ma, contestualmente, commettono qualche turnovers di troppo, riuscendo comunque a costringere coach Reneses al timeout (10-13) a metà 1° quarto. Alex Abrines è devastante da oltre l’arco dei 6.75 (4 triple nel quarto), riuscendo a trascinare gli ospiti sul 18-30 con cui si chiudono i primi 10’ di gioco e vanificando il buon impatto offensivo di Ben Lammers.

Simonte Fontecchio realizza un incredibile circus-shot contro il Barcellona

Berlino trova un break di 5-0 in apertura di 2° quarto, riuscendo a rientrare in singola cifra di svantaggio (23-32), ma successivamente soffre l’atletismo e il senso della posizione, nel proprio pitturato, di Brandon Davies. Sfruttando le doti del proprio lungo, senza dimenticare lo 0-5 di Roland Smits, la squadra di coach Jasikevicius vola sul 23-39 al 15’ di gioco. Kyle Kuric prova a spezzare ulteriormente le resistenze avversarie con un 2/2 da 3 in rapida successione (30-47 a 3’ dal termine del 1° tempo), mentre Nick Calathes sale in cattedra in termini di regia (10 assist nel 1° tempo per il play blaugrana). Calathes arma meravigliosamente le mani dei compagni, capaci comunque di chiudere con un irreale 21/30 dal campo (con 8 bombe a bersaglio) e di restare totalmente in controllo del match fino al 20’ (36-56). Ciò che preoccupa coach Jasikevicius, tanto da definirla “orribile” nell’intervista di metà gara, è però la difesa. È vero che l’Alba sbaglia davvero tanti tiri aperti e comodi, specie vicino al ferro (11/27 da 2), ma è anche vero che con una fase offensiva simile, quella di non possesso passerebbe quasi in secondo piano. Il condizionale è d’obbligo, trattandosi di uno dei coach migliori e più esigenti d’Europa.

Thomas Heurtel, un mago prestato alla pallacanestro

In apertura di ripresa, Davies si scopre assistman spettacolare, mentre Mitoric continua a martellare nel pitturato dei padroni di casa. Simone Fontecchio prova a caricarsi sulle spalle tutto l’attacco dell’Alba, trovando 7 punti in rapida successione, ma Abrines prosegue nella magica serata al tiro, arrivando a 5/6 da 3 punti e regalando al Barça il +26 (45-71) al 26’ di gioco. L’attacco ospite continua a girare a meraviglia, tanto che coach Jasikevicius può permettersi il lusso di richiamare in panchina sia Calathes, sia Mirotic. Lammers prova ad aiutare Fontecchio nel tentativo di evitare l’imbarcata, ma a fine 3° quarto l’Alba ha 28 lunghezze di svantaggio (51-79). Il 7-0 in apertura di ultimo quarto, propiziato ancora dalla coppia Fontecchio-Lammers, è solo un sussulto d’orgoglio della formazione di coach Reneses. La partita è già finita da tempo, tanto che c’è spazio anche per il “Messi del basket”, il giovanissimo Leandro Bolmaro, e per varie seconde linee blaugrana. Mirotic MVP in termini di valutazione (18 punti, con 8/8 da 2, e 5 rimbalzi, per un 25 di PIR), ma ottime prove anche di Cory Higgins (11) e Abrines (17 con 5 triple). Fontecchio continua nell’ottimo momento in fase realizzativa (17 con 7/10 al tiro). Luke Sikma solito, meraviglioso, all-around player: 10 punti, 6 rimbalzi e 6 assist a fine gara per lui.

Heurtel inventa, Oriola deve solo schiacciare

Berlino : Giffey 9, Delow, Eriksson 3, Mattisseck 5, Schneider, Brenneke, Nikic 2, Fontecchio 17, Granger 9, Sikma 10, Lammers 12. All. Reneses.

: Giffey 9, Delow, Eriksson 3, Mattisseck 5, Schneider, Brenneke, Nikic 2, Fontecchio 17, Granger 9, Sikma 10, Lammers 12. All. Reneses. Barcellona: Davies 6, Hanga 3, Bolmaro 2, Smits 13, Heurtel 6, Oriola 12, Abrines 17, Higgins 11, Martinez 4, Kuric 9, Mirotic 18, Calathes 2. All. Jasikevicius.

