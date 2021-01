Basket

Basket, Eurolega: Cory Higgins devasta il ferro dello Zenit! Che poster su Ponitka

Schiacciatona da top-10 stagionale per Cory Higgins nella sfida tra FC Barcellona e Zenit S. Pietroburgo. Lanciato in transizione dal solito, geniale, assist di Nick Calathes, Higgins decolla e piazza il poster in faccia a Mateusz Ponitka. Una schiacciata tonitruante, da gustare più e più volte!

