CSKA Mosca - Stella Rossa MTS Belgrado 87-72

Di Marco Arcari. Il CSKA Mosca supera agilmente la Stella Rossa MTS Belgrado e mette più di un piede nei Playoffs di EuroLega. La squadra di coach Itoudis deve però fare i conti, ancora una volta, con gli infortuni: Joel Bolomboy ha patito la lesione dei legamenti della caviglia sinistra nell’allenamento di ieri, non scendendo così sul parquet questa sera e, probabilmente, sarà costretto a saltare l’imminente fase a eliminazione. Mike James parte fortissimo, armando alla perfezione le mani dei compagni, ma Dejan Davidovac risponde colpo su colpo e dopo 4’ l’equilibrio è ancora effettivo (11-9). In 3’ e mezzo, il CSKA realizza 17 punti, con un Daniel Hackett indiavolato, trovando anche i breaks (9-0 e 6-0) che sembrano spezzare le resistenze biancorosse (31-19 al 10’).

Johannes Voigtmann è devastante in apertura di 2° quarto, non solo come spot-up shooter ma anche nel ruolo di rifinitore aggiunto, e dà in più occasioni il +16 ai padroni di casa (40-24 al 15’). La Stella Rossa tenta comunque di lottare e rimanere in partita, specie sfruttando il talento individuale degli esterni e il gioco in post spalle a canestro dei lunghi, ma le penetrazioni di Clyburn non lasciano scampo. L’attacco del CSKA si blocca però in chiusura di 1° tempo, con una serie incredibile di palle perse, e così al 20’ gli ospiti possono accorciare un minimo le distanze (50-39). Davidovac (9 nel 3° periodo) si conferma in serata di grazia, ritoccando il proprio season-high (con 18 punti) praticamente già al 15’, mentre James cerca di tenere vivo l’attacco di casa con le solite sfuriate. Il CSKA non riesce però a scrollarsi definitivamente di dosso gli avversari, per lo meno fino al break di 6-0, propiziato da due bombe incredibili – per il modo in cui vengono costruite – che lanciano nuovamente sul +15 il club moscovita (71-56).

Coach Itoudis è però costretto a chiamare timeout nel momento in cui la sua squadra incassa uno 0-8, frutto soprattutto di turnovers che generano comode transizioni degli ospiti, che vale il 74-66 a 6’ dalla sirena. La coppia James-Shengelia piazza le giocate decisive nel momento in cui i padroni di casa hanno più necessità di chiudere definitivamente i conti. Non inganni però il risultato: il CSKA ha dominato decisamente più di quanto non possa raccontare” il +15 finale. Hackett MVP e chirurgico nei momenti importanti del match (15+6 rimbalzi), ma bene anche Shengelia (16), Clyburn (14) e Voigtmann (14). Alla Stella Rossa non bastano i 20 di Davidovac e la doppia-doppia (12+10 rimbalzi) di Landry Nnoko.

CSKA : Lundberg 2, Khomenko n.e., James 13, Ukhov n.e., Hackett 15, Antonov 3, Strelnieks 2, Voigtmann 14, Clyburn 14, Shengelia 16, Kurbanov, Eric 8. All. Itoudis.

: Lundberg 2, Khomenko n.e., James 13, Ukhov n.e., Hackett 15, Antonov 3, Strelnieks 2, Voigtmann 14, Clyburn 14, Shengelia 16, Kurbanov, Eric 8. All. Itoudis. Stella Rossa: Hall 11, Walden 2, Loyd 9, Uskokovic n.e., Davidovac 20, Radanov, Dobric 6, Simonovic 8, Jagodic-Kuridza 4, Kuzmic, Nnoko 12. All. Radonjic.

Anadolu Efes Istanbul - Panathinaikos OPAP Atene 85-65

Di Davide Fumagalli. Dopo la bruciante sconfitta di Monaco contro il Bayern l'Anadolu Efes si rialza subito battendo abbastanza agevolmente il Panathinaikos 85-65 nel Round 31 di Eurolega. I turchi, pur senza Ergin Ataman in panchina, squalificato dopo le plateali proteste della gara col Bayern, conquistano il nono successo in dieci gare, si portano a 20-11 di record e restano in piena corsa per il fattore campo nei playoff: ancora una volta spicca la percentuale da due, 70%, più 9 su 22 dall'arco. Ottima prova di Micic, top scorer con 21 punti (11 nel primo quarto), assistito dai 15 di un pimpante Dunston e dai 13 di Beaubois e di Larkin. I "greens" di coach Kattash non sfigurano, restano in partita più possibile senza crollare ma alla fine non possono evitare la 19esima sconfitta (10-19 il record): il miglior marcatore è Hezonja, 14 punti, in doppia cifra anche Auguste e Mitoglou, 10 punti.

Il match è molto equilibrato nel primo periodo, con Micic e le sue scorribande per l'Efes, e la replica del Panathinaikos col buon impatto dei lunghi Auguste, Bentil e Mitoglou: alla prima pausa è 24-21 per i padroni di casa. Nel secondo quarto i turchi provano il primo allungo con 8 punti filati di Beaubois per il +14 sul 41-27, gli ospiti rispondono con due triple di capitan Papapetrou per il -8, e alla fine all'intervallo il tabellone dice 43-33, stampato da un canestrone del solito Micic (13 punti).

La musica non cambia nella ripresa, l'Efes conserva un margine in doppia cifra, il Panathinaikos prova qualche accenno di rimonta ma non va oltre il -8 sul 53-45. Al 30' il punteggio è 60-49, poi nel quarto periodo c'è lo strappo definitivo dei padroni di casa con le bombe di Micic e Singleton, e un jumper di Larkin, per il 70-54. L'ultimo sussulto del Pana è firmato da White e Auguste per il -14, lì chiudono il discorso Larkin con due triple e Pleiss con la schiacciata per l'82-63 che fa calare il sipario sulla sfida.

Settimana prossima va in scena il doppio turno, l'ultimo della regular season: l'Anadolu Efes ha due trasferte in Spagna molto difficili contro Real Madrid e Baskonia, due antipasti di playoff potenziali, mentre il Panathinaikos avrà due gare interne con lo stesso Baskonia e con l'Olimpia Milano.

Anadolu Efes : Larkin 13, Beaubois 13, Singleton 6, Balbay ne, Sanli 4, Moerman 4, Tuncer ne, Pleiss 8, Micic 21, Anderson, Dunston 15, Simon 1. All. Sekizkok (Ataman squalificato).

: Larkin 13, Beaubois 13, Singleton 6, Balbay ne, Sanli 4, Moerman 4, Tuncer ne, Pleiss 8, Micic 21, Anderson, Dunston 15, Simon 1. All. Sekizkok (Ataman squalificato). Panathinaikos: Mack, Papagiannis 6, Bochoridis 7, Auguste 10, Papapetrou 6, Hezonja 14, Diplaros ne, Kaselakis, White 3, Mitoglou 10, Bentil 2, Sant-Roos 7. All. Kattash.

Zalgiris Kaunas - Maccabi Playtika Tel Aviv

LDLC ASVEL Villeurbanne - Real Madrid

Valencia Basket - FC Bayern Monaco

