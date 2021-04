Basket

Basket, Eurolega: Daniel Hackett è l'eroe per il CSKA Mosca in gara 1

Daniel Hackett veste i panni di leader e, insieme a Will Clyburn, guida il CSKA Mosca al successo in gara 1 contro il Fenerbahce. Per l'italiano ci sono 20 punti con 4 triple e 24 di PIR.

00:02:14, 28 minuti fa