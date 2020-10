Basket

Basket, Eurolega: debutto da sogno per McCollum, 23 punti e vittoria

Non poteva esserci esordio migliore per Errick McCollum: l'ex fuoriclasse dell'Unics Kazan segna 23 punti - 22 nella ripresa - e firma il successo del Khimki Mosca contro la Stella Rossa, il primo stagionale in Eurolega.

00:01:47, 22 Visualizzazioni, un' ora fa