Basket

Basket, Eurolega: Dunston mostra i muscoli, schiacciate e stoppate

Il ritorno di Bryant Dunston ridà esperienza, muscoli e presenza in zona verniciata per l'Anadolu Efes: anche a Kaunas il veterano ex Varese si fa notare per schiacciate e stoppate.

00:01:03, 20 Visualizzazioni, un' ora fa