Basket

Basket, Eurolega: Dyshawn Pierre e il concetto di "not in my house! Tremenda stoppatona

Tremenda giocata difensiva di Dyshawn Pierre nella sfida tra Fenerbahce BEKO Istanbul e Panathinaikos OPAP Atene. Il lungo gialloblu, ex-Sassari, recupera la posizione con una rimonta a cento all'ora. Poi prende benissimo il tempo a Ben Bentil e lo inchioda al tabellone con una stoppatona. "Not in my house, bro!".

00:01:24, 1 Visualizzazioni, un' ora fa