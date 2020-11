Basket

Basket, Eurolega: erroraccio di Williams, si divora la schiacciata

Un errore che non ti aspetti da uno come Derrick Williams, forse il giocatore più esplosivo di tutta l'Eurolega. L'ex giocatore di Timberwolves e Cavs vola in contropiede ma poi sbaglia la schiacciata, spedendo la palla sul ferro.

