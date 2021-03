Coach Ettore Messina commenta così il successo dell'Olimpia sul parquet della Stella Rossa Belgrado per 93-72 , vittoria che ha permesso a Milano di qualificarsi ai playoff con due turni di anticipo e spezzare un'astinenza di sette anni.

"Venivamo da un paio di sconfitte dure in Eurolega, è incredibile il modo in cui i ragazzi hanno giocato questa partita, in termini di energia e fiducia. A un certo punto, nel secondo tempo, avevamo 24 assist e una sola palla persa, a dimostrazione di quanto eravamo pronti. Sono orgoglioso di questa reazione. Adesso possiamo goderci un po’ di più le ultime due partite e provare ad avere la migliore posizione possibile nella griglia playoff. Speriamo di riavere presto Malcolm Delaney, che è infortunato e sta recuperando".

"La qualificazione ai playoff è un risultato bellissimo, siamo felici di averlo raggiunto attraverso una stagione in cui siamo stati quasi sempre tra le prime quattro e vinto su campi importanti. Nei playoff cercheremo di fare del nostro meglio con serenità. Noi come staff, squadra, io personalmente siamo felici soprattutto per il signor Armani, la sua famiglia e il signor Dell’Orco, che ci sono sempre stati vicini e ogni giorno ci trasmettono entusiasmo nel sostenerci in questa loro avventura al timone dell’Olimpia".

Eurolega Milano è ai playoff! Vittoria decisiva a Belgrado 93-72 2 ORE FA

Kevin Punter on-fire nella vittoria a Belgrado: 23 punti con 5 triple

Kevin Punter

"Sapevamo di dover aggredire la partita con energia. È arrivato il momento decisivo della stagione, il momento dei playoff, volevamo qualificarci stasera ed era necessario controllare la nostra energia, eseguire il piano gara fino in fondo e giocare duro. Quello che dovevamo fare era imporre subito il nostro ritmo ed è quello che è successo".

Shavon Shields

"Come ha detto il Coach venivamo da due sconfitte spiacevoli in fila, due sconfitte in cui l’attacco non si è espresso ai livelli precedenti, così era necessario aggredire la partita, muovere la palla, essere aggressivi in difesa. Penso sia stata una bella partita per noi".

Shavon Shields fa volare Kaleb Tarczewski sopra il ferro

Eurolega Highlights: Stella Rossa Belgrado-Olimpia Milano 72-93 43 MINUTI FA