coach Ettore Messina nel post-gara. Il momento di scarsa brillantezza vissuto dall'Olimpia Milano in questa parte finale della regular-season è alla base della sconfitta sofferta nella trasferta di Vitoria . Ecco le parole dinel post-gara.

"Complimenti a loro, dopo il primo quarto hanno giocato una gran partita. La loro intensità, in attacco e in difesa, ha deciso la partita. È stata molto superiore alla nostra. Spiegare la partita è semplice. Noi non attraversiamo un gran momento, i giocatori sono arrivati a luglio, il 26 agosto abbiamo giocato la prima partita ufficiale in Supercoppa, e adesso siamo un periodo di poca brillantezza. Sarebbe bello giocare bene per dieci mesi filati, tutti vorrebbero farlo, ma non è possibile. Oggi avete visto errori che non sono tipici della nostra squadra. Questa è una stagione di EuroLeague particolare perché la quota vittorie necessarie per raggiungere i playoff si è alzata notevolmente. Lo scorso anno con 18-19 vittorie l’ottavo posto sarebbe stato certo, quest’anno non è così. Ora ci prepariamo per le prossime gare".

Coach Dusko Ivanovic

"Nell'ultimo quarto abbiamo giocato un'ottima difesa. Nella ripresa siamo riusciti a innescare l'attacco, giocando meglio e realizzando canestri più facili. Abbiamo giocato a un ritmo diverso, più veloce. Possiamo giocare in tanti modi, ma se più siamo rapidi, più siamo efficaci".

Achille Polonara

"Stiamo combattendo, tutti vogliamo andare ai playoff, e ora ci aspettano altre tre partite di vera lotta. Ho giocato 39 minuti stasera ma non mi sento stanco, potrei giocare già un'altra partita".

Pierria Henry

"Abbiamo lottato per 40 minuti, giocato al massimo e conquistato una grande vittoria di squadra. C'è grande fiducia reciproca tra noi. Ogni possesso conta, può essere decisivo. Siamo una squadra che dà tutto quello che ha, su ogni pallone. E dimostriamo che, alla fine, il lavoro duro paga".

