Basket, Eurolega: Facundo Campazzo con un super assist per Tavares

Partita notevole per Facundo Campazzo che termina con 7 punti ma ben 12 assist in quella che potrebbe essere stata la sua ultima gara in Eurolega coi blancos prima di volare in NBA: il più bello è per il "gemello" Tavares.

00:00:52, 3 Visualizzazioni, 41 minuti fa