Basket, Eurolega: FC Bayern Monaco-AX Armani Exchange Milano 85-82

BASKET, EUROLEGA - L'AX Armani Exchange Milano spreca un vantaggio di 13 punti costruito nel terzo periodo e si vede rimontata e battuta per 85-82 dal Bayern Monaco in gara-4. La serie, ora in parità sul 2-2, si deciderà martedì sera nella "bella" al Forum di Milano. Decisivi i 16 di Paul Zipser, all'Olimpia non basta la seratona da 28 punti di Malcolm Delaney.

00:02:19, un' ora fa