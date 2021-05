Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket CSKA Mosca - AX Armani Exchange Milano 17:15-19:30 Live

13' - 25-27 - Schiacciata di Voigtmann. Ancora LeDay dalla media.

12' - 23-25 - Piazzato di LeDay dal mezzo angolo.

11' - 21-25 - Hilliard in avvicinamento. 1/2 per Moraschini in lunetta.

FINE PRIMO QUARTO - AX Armani Exchange Milano-CSKA Mosca 20-23

10' - 20-23 - Ancora lunetta per Khomenko: 1/2.

9' - 20-22 - Lunetta per Khomenko: 2/2. Altra tripla per Moraschini. Voigtmann a rimbalzo offensivo.

8' - 17-18 - 2/2 di Hilliard in lunetta. Tripla dal palleggio di Moraschini.

7' - 14-16 - Penetrazione di Shields. Tripla di Shengelia.

6' - 12-13 - Shengelia in avvicinamento. Antisportivo contro Roll, 2/2 di Lundberg in lunetta.

5' - 12-9 - Penetrazione di Ukhov. Roll dalla media distanza. Risponde Bolomboy dai cinque metri.

4' - 10-5 - Tripla sbagliata da LeDay.

3' - 10-5 - Micov dalla media. Tripla di Roll dal palleggio.

2' - 5-5 - Schiacciata di Bolomboy, tripla di Kurbanov.

1' - 5-0 - Milano apre con Tarczewski e una tripla di Micov.

Il quintetto scelto da coach Ettore Messina: Michael Roll, Shavon Shields, Vlado Micov, Zach LeDay e Kaleb Tarczewski.

Il focus della squadra sarà però rivolto verso il prosieguo della serie delle semifinali playoff del campionato italiano contro l'Umana Reyer Venezia. Milano tornerà in campo per il back-to-back di gara-3 e gara-4 mercoledì e giovedì al Taliercio dopo le due vittorie raccolte nei primi due episodi al Forum

L'eventuale conquista del terzo posto pareggerebbe il miglior risultato ottenuto dall'Olimpia in Europa dall'ormai lontano 1992, anno dell'ultima apparizione alle Final Four prima dell'edizione attuale.

Coach Ettore Messina lascia a riposo Gigi Datome (problema al gomito) e Malcolm Delaney. Al loro posto, spazio per Riccardo Moraschini e per il capitano, Andrea Cinciarini. Su sponda CSKA, out invece Daniel Hackett.

Amici di Eurosport, bentrovati all'appuntamento con la DIRETTA SCRITTA della finale per il 3°-4° posto delle Final Four di Colonia. Dopo la sconfitta sofferta contro il Barcellona , l'AX Armani Exchange Milano sfida il CSKA Mosca, a sua volta reduce dal ko contro l'Anadolu Efes Istanbul.

