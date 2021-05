Beffata da un canestro pazzesco di Cory Higgins a otto decimi dalla sirena dopo una tripla di Kevin Punter sputata dal ferro, l'AX Armani Exchange Milano tornerà in campo domenica pomeriggio per la finalina di consolazione con il CSKA Mosca, a sua volta battuto in maniera amara dall'Anadolu Efes Istanbul dopo una grande rimonta soltanto sfiorata. Un eventuale terzo posto pareggerebbe l'ultimo risultato raccolto da Milano alle Final Four (1992) così come l'ultimo conquistato da una squadra italiana (Montepaschi Siena 2011 e 2008).