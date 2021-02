Basket

Basket, Eurolega: Flaccadori inventa, Reynolds decolla per la schiacciatona

Grande spettacolo nel match tra FC Bayern Monaco e Alba Berlino. La squadra di coach Trinchieri regala anche giocate come questa: Diego Flaccadori cambia passo e lascia sul posto la difesa avversaria, prima di smazzare un assist perfetto che libera la linea di fondo per Jalen Reynolds. Quest'ultimo ringrazia il compagno e decolla per la schiacciatona.

