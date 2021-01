Non ci sarà nessun addio, almeno per il momento, tra Mike James e il CSKA Mosca. Secondo quanto riferito dal giornalista lituano Donatas Urbonas, il giocatore americano ex Olimpia Milano resterà con la corazzata russa e presumibilmente tornerà da subito a disposizione di coach Dimitris Itoudis dopo le due gare di Eurolega saltate questa settimana, una vinta soffrendo contro l'Alba a Berlino, 71-68, e una persa in casa contro il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, 69-66. James era stato sospeso ufficialmente dal club mercoledì scorso a causa di un "incidente negli spogliatoi" con lo stesso James coinvolto, dopo la gara del 22 gennaio persa in casa col Fenerbahce.

Eurolega Il Bayern batte il CSKA, vittorie per Panathinaikos e Real Madrid 20 ORE FA

La frattura sembra quindi essere stata ricomposta grazie anche all'intervento dell'agente di James che avrebbe cercato di "ammorbidire" la posizione del suo assistito di fronte alla dirigenza moscovita. "C'è un problema. Stiamo cercando una soluzione che permetta a tutti di lavorare per un obiettivo comune. Arriverà il momento e sarete informati presto. Nel frattempo, non mi stanco di sorprendermi nel vedere persone che pur non sapendo nulla, si fidano di voci, gossip e altre informazioni prive di senso", aveva dichiarato Andrey Vatutin, presidente del CSKA, ai microfoni dell'agenzia di news russa TASS a proposito del caso James dopo la gara persa col Bayern.

Evidentemente entrambe le parti non avevano alcun interesse a separarsi, almeno per questa stagione: da una parte Mike James, che ha un ricco contratto triennale e comunque non avrebbe potuto firmare con un'altra squadra di Eurolega quest'anno, dall'altra lo stesso CSKA che avrebbe perso il suo principale attaccante, un giocatore da 20 punti e 6 assist di media, serio candidato a MVP, e non avrebbe trovato un degno sostituto sul mercato, pur se già circolavano i nomi di Shabazz Napier, playmaker americano ex NBA, e di Gabriel Lundberg, interessantissima guardia danese al momento allo Zielona Gora, in Polonia, ma già sul taccuino dei club di mezza Europa.

Mike James, tripla con fallo a 2" dalla sirena per battere il Real

Eurolega Highlights: CSKA Mosca-Bayern Monaco 66-69 UN GIORNO FA