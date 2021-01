Basket

Basket, Eurolega: Gigi Datome magico contro Valencia: 27 punti, massimo in carriera

Serata fantastica per Gigi Datome nella partita vinta dall'AX Armani Exchange Milano su Valencia per 95-80. Il capitano della nazionale realizza 27 punti con 4/7 da due e 6/8 da tre, pareggiando il proprio career-high in Eurolega.

00:02:01, 1 Visualizzazioni, 14 minuti fa