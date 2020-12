Basket

Basket, Eurolega: Gigi Datome ritrovato: segna 10 punti nel suo ritorno a Istanbul

Nella serata del ritorno a Istanbul contro il Fenerbahçe, squadra in cui ha militato negli ultimi cinque anni, Gigi Datome segna 10 punti (season-high in Eurolega) con due triple e 2 assist in 23 minuti dalla panchina.

