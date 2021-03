Basket

Basket, Eurolega: Gist stoppa Larkin allo scadere, Efes ko a Monaco

Block for the win! Pazzesca giocata difensiva di James Gist che stoppa Larkin lanciato a canestro per il sorpasso, e sigilla la vittoria del Bayern sull'Efes a fil di sirena.

00:01:22, un' ora fa