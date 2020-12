Basket

Basket, EuroLega: gran rimorchio di Ioannis Papapetrou, per una schiacciata tonante

Giocata spettacolare per Ioannis Papapetrou nella sfida tra il suo Panathinaikos OPAP Atene e l'Alba Berlino. L'esterno dei Greens prende il rimorchio e sfrutta il grande assist di un compagno per realizzare una schiacciatona da highlight. Per Papapetrou una prova da MVP: 22 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.

