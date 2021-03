Basket

Basket, Eurolega: Hezonja, 21 punti col Panathinaikos per l'ex NBA

Non basta per far vincere il Panathinaikos ma è incoraggiante il debutto di Mario Hezonja. Per l'ex NBA ci sono 21 punti con 5 su 11 al tiro e 9 su 9 ai liberi: il croato può certamente crescere e lasciare il segno.

00:01:43, 0 Visualizzazioni, 16 minuti fa