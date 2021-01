Basket

Basket, Eurolega, highlights: Alba Berlino-CSKA Mosca 68-71

Nonostante il caso Mike James, il CSKA Mosca non fa sconti e supera l'Alba Berlino con un Toko Shengelia in grande spolvero. Il lungo georgiano chiude infatti con 20 punti, realizzando anche i canestri decisivi. Ennesima doppia-doppia stagionale per Nikola Milutinov (10 e 11 rimbalzi). All'Alba non bastano i 15 di Peyton Siva

