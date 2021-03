Basket

Basket Eurolega, highlights: Alba Berlino-Olympiacos 80-84

Prosegue l'ottimo momento del'Olympiacos che vince 84-80 alla O2 Arena contro l'Alba Berlino nel Round 30 di Eurolega e tiene viva la piccola speranza di restare in corsa per i playoff. I biancorossi del Pireo centrano il terzo successo in fila, fermano una striscia di quattro ko in trasferta e aggiornano il proprio record a 14-16.

00:02:19, un' ora fa