Basket

Basket, Eurolega, highlights: Alba Berlino-Panathinaikos 74-65

Dopo 4 k.o. consecutivi, l'Alba Berlino torna al successo con una vittoria in rimonta sul Panathinaikos OPAP Atene. Dopo 30' di sostanziale equilibrio, ci pensa Johannes Thiemann a spezzare il match con 4 triple consecutive (break di 12-2) a inizio 4° quarto. Al Pana non basta così un ottimo Aaron White (14 e 8 rimbalzi). Per Simone Fontecchio serata da 8 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

00:03:34, 1 Visualizzazioni, un' ora fa