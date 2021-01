Basket

Basket Eurolega, highlights: Alba Berlino-Real Madrid 63-72

En plein settimanale per il Real Madrid che, dopo il successo casalingo sul Panathinaikos, si impone 72-63 alla Mercedes-Benz Arena di Berlino contro l'Alba nel Round 23. La squadra di Laso, sempre alle prese con le assenze, gioca una gara tutt'altro che brillante ma alla fine conquista con merito il 15esimo successo stagionale che le permette di restare in scia a Milano per il terzo posto.

