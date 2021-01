Basket

Basket Eurolega, highlights: Anadolu Efes-Alba Berlino 84-76

Secondo successo consecutivo in EuroLega per l’Anadolu Efes Istanbul, che tra le mura amiche della Sinan Erdem Sports Hall supera in rimonta un’Alba Berlino priva di Luke Sikma e di coach Aito Garcia Reneses.

