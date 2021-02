Basket

Basket Eurolega, highlights: Anadolu Efes-Olympiacos 76-53

Prosegue l'impetuosa risalita dell'Anadolu Efes che fra le mura amiche travolge 76-53 l'Olympiacos nel Round 25. Un successo in rimonta per la squadra di Ergin Ataman che centra la sesta vittoria nelle ultime sette gare, si porta a 14-10 di record e pare aver ritrovato quella brillantezza che un anno fa la lanciava come favorita al titolo.

00:02:18, 38 Visualizzazioni, 18/02/2021 A 19:59