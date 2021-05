Basket

Basket Eurolega, highlights: Anadolu Efes-Real Madrid 88-83

Nessuna sorpresa a Istanbul: l'Anadolu Efes piega 88-83 il Real Madrid in gara e conquista il biglietto per la Final Four di Colonia, la quarta della sua storia, dove in semifinale se la vedrà col CSKA Mosca nel rematch della finale 2019 a Vitoria-Gasteiz.

