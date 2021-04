Basket

Basket Eurolega, highlights: Anadolu Efes-Real Madrid 91-68

Come successo in gara 1, anche gara 2 è monologo dell'Anadolu Efes che schianta 91-68 il Real Madrid, si porta sul 2-0 nella serie e di fatto ipoteca la qualificazione alla Final Four di Colonia. Martedì prossimo al Wizink Center di Madrid andrà in scena gara 3 e sono ben poche le speranze per la squadra di Pablo Laso, aldilà della statistiche che dice che nessuno ha rimontato uno 0-2 nel torneo.

00:02:17, 35 minuti fa