Basket

Basket Eurolega, highlights: Anadolu Efes-Zalgiris 89-62

Un'altra prova di forza dell'Anadolu Efes che travolge 89-62 lo Zalgiris Kaunas nel Round 29 di Eurolega e si candida come seria pretendente alla Final Four di Colonia! La squadra di Ergin Ataman, che pare aver ritrovato la forma di un anno fa prima dello stop per la pandemia, centra la settima vittoria in fila.

00:03:39, un' ora fa