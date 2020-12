Basket

Basket Eurolega, highlights: Asvel-Maccabi 84-81

All'Astroballe l'Asvel batte il Maccabi in volata, chiude una striscia di tre sconfitte e conquista il quarto successo stagionale. Per gli israeliani si chiude una serie di due vittorie e arriva il nono ko di questa infausta Eurolega per la squadra di Ioannis Sfairopoulos.

00:02:19, 3 Visualizzazioni, 2 ore fa