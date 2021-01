Basket

Basket, Eurolega, highlights: ASVEL-Valencia 90-77

2° successo consecutivo per il LDLC ASVEL Villeurbanne di coach TJ Parker. All'Astroballe cade infatti anche il Valencia Basket Club (90-77), sotto i colpi di William Howard (17 punti in 15') e i grandi assist della coppia Norris Cole-Antoine Diot (6 a testa). Agli ospiti non bastano Nikola Kalinic (18) e Mike Tobey (9+9 rimbalzi).

