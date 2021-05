Basket

Basket, Eurolega: Highlights: AX Armani Exchange Milano-CSKA Mosca 83-73

BASKET, EUROLEGA - L'AX Armani Exchange Milano chiude l'Eurolega sul gradino più basso del podio grazie al successo per 83-73 nella finalina per il terzo posto contro il CSKA Mosca, bissando così il risultato della Final Four di 29 anni fa. Vladimir Micov e Sergio Rodriguez guidano la squadra di coach Ettore Messina con 14 punti a testa.

