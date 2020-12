Basket

Basket, Eurolega: Highlights: AX Armani Exchange Milano-CSKA Mosca 87-91

L'AX Armani Exchange Milano incappa nella terza sconfitta casalinga consecutiva arrendendosi alla capolista CSKA Mosca per 91-87 in overtime. Brillano gli ex: Mike James realizza 20 punti con 11 assist, mentre Daniel Hackett ne aggiunge 19 con due triple decisive nel prolungamento. Il CSKA domina a rimbalzo 60-33, con 30 offensivi e 16 del solo Milutinov (entrambi record per l'Eurolega).

