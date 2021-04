Basket

Basket, Eurolega: Highlights: AX Armani Exchange Milano-FC Bayern Monaco 80-69

BASKET, EUROLEGA - L'AX Armani Exchange Milano si porta in vantaggio sul 2-0 nella serie dei playoff contro il Bayern Monaco aggiudicandosi per 80-69 una gara-2 controllata sin dall'inizio grazie a un parzialone di 20-0 nel primo quarto. Mercoledì prossimo, nella trasferta in Germania, potrebbe arrivare il punto valido per il biglietto per le Final Four di Colonia.

