Basket, Eurolega: Highlights: AX Armani Exchange Milano-Fenerbahçe Beko Istanbul 92-100

L'AX Armani Exchange Milano incassa la terza sconfitta nelle ultime cinque gare di Eurolega cedendo al Fenerbahçe Beko Istanbul per 100-92, ma conserva comunque il terzo posto in classifica con un record di 17-10. Senza Zach LeDay e Malcolm Delaney, operato al ginocchio, non bastano i 20 punti di Kevin Punter e i 16 di Gigi Datome.

00:02:17, 1 Visualizzazioni, un' ora fa